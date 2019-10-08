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РИА Новости

В Нижегородской области школьницу осудили за избиение подростка

12:11 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница города Сарова в Нижегородской области, обвиняемая в истязании подростка, который отказался с ней встречаться, осуждена на 3,5 года условно, сообщает региональное следственное управление СК.
Снятое на мобильный телефон видео издевательств девочек-подростков над своим сверстником появилось в соцсетях. Одна из девушек бьет юношу и плюет в него в отместку за то, что тот заявил, что хочет с ней расстаться. Ее подруги также принимают участие в избиении и унижении подростка. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 УК РФ "Истязание".
Кадр из видео, на котором подростки избивают сверстника после ссоры в соцсетях
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"Следствием и судом установлено, что днем 14 мая подсудимая в присутствии своих подруг избила подростка, нанося ему множественные удары по лицу и различным частям тела. Кроме того, истязая потерпевшего, подсудимая совершала действия, направленные на унижение подростка. Вину подсудимая признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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