В Нижегородской области школьницу осудили за избиение подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница города Сарова в Нижегородской области, обвиняемая в истязании подростка, который отказался с ней встречаться, осуждена на 3,5 года условно, сообщает региональное следственное управление СК.

Снятое на мобильный телефон видео издевательств девочек-подростков над своим сверстником появилось в соцсетях. Одна из девушек бьет юношу и плюет в него в отместку за то, что тот заявил, что хочет с ней расстаться. Ее подруги также принимают участие в избиении и унижении подростка. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 УК РФ "Истязание".