Новак: мировой рынок нефти сбалансирован, но есть риски в зимний период

"На сегодняшний день баланс спроса и предложения есть, и сегодня нет ни дефицита на рынке, ни перепроизводства, с учетом действий стран ОПЕК+, с учетом добычи в других странах, спроса, который всё равно в этом году выше по сравнению с прошлым годом на 1 миллион баррелей", - также заявил министр.