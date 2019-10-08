Новак: мировой рынок нефти сбалансирован, но есть риски в зимний период

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован, но есть определенные риски в зимний период, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"В настоящее время рынок сбалансирован. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Есть определенные риски про зимний период, и поэтому здесь, конечно, мы будем мониторить ситуацию, как будет развиваться рынок", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
"На сегодняшний день баланс спроса и предложения есть, и сегодня нет ни дефицита на рынке, ни перепроизводства, с учетом действий стран ОПЕК+, с учетом добычи в других странах, спроса, который всё равно в этом году выше по сравнению с прошлым годом на 1 миллион баррелей", - также заявил министр.