В Лимбурге не менее девяти человек пострадали из-за ЧП с грузовиком

БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Следствие располагает информацией о по меньшей мере девяти пострадавших в результате вчерашнего наезда грузовика в Лимбурге, включая подозреваемого водителя, заявили РИА Новости в генпрокуратуре Франкфурта-на-Майне.

"Следствие располагает на данный момент информацией о девяти пострадавших, включая водителя грузовика", - заявил представитель ведомства.

Ранее он заявил РИА Новости, что о мотивах подозреваемого информация пока не может быть предоставлена, однако "следствие идет во всех направлениях, мы ничего не исключаем".