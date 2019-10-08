В Лимбурге не менее девяти человек пострадали из-за ЧП с грузовиком

БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Следствие располагает информацией о по меньшей мере девяти пострадавших в результате вчерашнего наезда грузовика в Лимбурге, включая подозреваемого водителя, заявили РИА Новости в генпрокуратуре Франкфурта-на-Майне.
"Следствие располагает на данный момент информацией о девяти пострадавших, включая водителя грузовика", - заявил представитель ведомства.
Ранее он заявил РИА Новости, что о мотивах подозреваемого информация пока не может быть предоставлена, однако "следствие идет во всех направлениях, мы ничего не исключаем".
Инцидент произошел накануне. Грузовик въехал в припаркованные автомобили в Лимбурге-ан-дер-Лане. По информации немецких СМИ, подозреваемым по делу проходит 32-летний гражданин Сирии, который с 2015 года проживает в Германии. Мужчина угнал грузовик, на котором совершил наезд в воскресенье вечером. По информации полиции, он пока отказывается от дачи показаний.