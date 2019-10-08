Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T11:59Z
https://ria.ru/20191008/1559535887.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:61:1786:1066_1036x0_80_0_0_6cba02b5ebe2c48272d03132fdcbb9cc.jpg
РИА Новости

В Лимбурге не менее девяти человек пострадали из-за ЧП с грузовиком

11:59 08.10.2019
378
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Следствие располагает информацией о по меньшей мере девяти пострадавших в результате вчерашнего наезда грузовика в Лимбурге, включая подозреваемого водителя, заявили РИА Новости в генпрокуратуре Франкфурта-на-Майне.
"Следствие располагает на данный момент информацией о девяти пострадавших, включая водителя грузовика", - заявил представитель ведомства.
Ранее он заявил РИА Новости, что о мотивах подозреваемого информация пока не может быть предоставлена, однако "следствие идет во всех направлениях, мы ничего не исключаем".
Инцидент произошел накануне. Грузовик въехал в припаркованные автомобили в Лимбурге-ан-дер-Лане. По информации немецких СМИ, подозреваемым по делу проходит 32-летний гражданин Сирии, который с 2015 года проживает в Германии. Мужчина угнал грузовик, на котором совершил наезд в воскресенье вечером. По информации полиции, он пока отказывается от дачи показаний.
Медсестра
Вчера, 11:04РИА Новости
Восемь пострадавших в ДТП в Нижегородской области остаются в больнице
000110
Обсудить 0
ЛимбургВ мире
Рекомендуем
Пожарные
В Лионе вспыхнул крупный пожар на предприятии
РИА
Новости
Шри-Ланка. Автобус с беженцами
На Шри-Ланке около 30 детей пострадали при падении автобуса
Сотрудники полиции
СМИ: власти Германии рассматривают инцидент в Гессене как теракт
Кито, Эквадор
Парламент Эквадора приостановил работу на фоне массовых протестов
Лента
новостей
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Эксперты прокомментировали планы США выйти из Договора по открытому небу
Вид на горы в Кито
В Эквадоре ввели комендантский час в районах со стратегическими объектами
Палка для селфи
В Индии четыре человека погибли при попытке сделать селфи
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьера
Медсестра
Восемь пострадавших в ДТП в Нижегородской области остаются в больнице
Машина скорой помощи в Испании
На Майорке погиб российский турист
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ
Истребитель F-16 в небе
В Германии разбился истребитель F-16, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Лента новостейМолния