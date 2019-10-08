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РИА Новости

Врезавшийся в столб в Самаре автобус никто не подрезал, заявили в ГИБДД

11:47 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Автобус, врезавшийся в столб в Самаре, никто не подрезал, его водитель проявил "беспечность" и наехал на бордюр на свободном участке улицы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника управления ГИБДД ГУМВД по области Юрия Некрасова.
Ранее МЧС РФ сообщало, что утром 6 октября в Кировском районе Самары автобус, следующий по маршруту №41, столкнулся с мачтой уличного освещения. По данным минздрава региона, в результате ДТП пострадали 15 человек, шесть из них были госпитализированы.
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По факту ДТП прокуратура и полиция региона проводят проверки. Ранее перевозчик ООО "СамараАвтоГаз" сообщало, что водитель легкового автомобиля подрезал автобус. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень, и произошло столкновение с опорой.
"Мы изучили данные видеорегистратора, из которых очевидно, что водителя автобуса никто не подрезал, он проявил беспечность и допустил на свободном участке улицы наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору", – цитирует Некрасова пресс-служба правительства.
По данным ГИБДД, водитель автобуса в момент ДТП был трезв.
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ГИБДД МВД РФСамараПроисшествия
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