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РИА Новости

Московская полиция просит взыскать 18 млн рублей с организаторов протестов

11:44 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главк МВД России по Москве просит взыскать в общей сложности почти 18 миллионов рублей с организаторов несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Симоновского суда Москвы.
"ГУ МВД России по Москве просит суд взыскать с указанных лиц 8 миллионов 489 тысяч и 9 миллионов 402 тысячи", - рассказал собеседник агентства.
Алексей Навальный
10 сентября, 18:18РИА Новости
"Мосгортранс" отсудил 1,2 миллиона рублей у организаторов акции 27 июля
Ранее в Симоновском суде Москвы было зарегистрировано два иска без указания сумм. В одном из них ответчиками значатся оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин (организаторы несогласованного митинга 27 июля), в другом – еще один сотрудник ФБК Георгий Албуров и та же Любовь Соболь (организаторы митинга 3 августа).
Досудебная подготовка по данным искам пройдет 21 октября.
Ранее суды из-за акции 27 июля взыскали с оппозиционеров 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро. В решениях по искам "Автомобильных дорог" и "Мосгортранса" Албуров был исключен из числа ответчиков. Также зарегистрированы три иска почти на 800 тысяч рублей от компании "М.Такси Коммуникации", попросившей привлечь в качестве ответчиков только Галямину, Соловьева и Яшина.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
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