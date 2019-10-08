Московская полиция просит взыскать 18 млн рублей с организаторов протестов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Главк МВД России по Москве просит взыскать в общей сложности почти 18 миллионов рублей с организаторов несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Симоновского суда Москвы.

"ГУ МВД России по Москве просит суд взыскать с указанных лиц 8 миллионов 489 тысяч и 9 миллионов 402 тысячи", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в Симоновском суде Москвы было зарегистрировано два иска без указания сумм. В одном из них ответчиками значатся оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин (организаторы несогласованного митинга 27 июля), в другом – еще один сотрудник ФБК Георгий Албуров и та же Любовь Соболь (организаторы митинга 3 августа).

Досудебная подготовка по данным искам пройдет 21 октября.

Ранее суды из-за акции 27 июля взыскали с оппозиционеров 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро. В решениях по искам "Автомобильных дорог" и "Мосгортранса" Албуров был исключен из числа ответчиков. Также зарегистрированы три иска почти на 800 тысяч рублей от компании "М.Такси Коммуникации", попросившей привлечь в качестве ответчиков только Галямину, Соловьева и Яшина.