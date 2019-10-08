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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии здоровья ребенка, которого пыталась убить мать

11:20 08.10.2019 (обновлено: 14:34 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В больнице. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Состояние мальчика, которому мать нанесла несколько ударов ножом после ссоры с супругом в Набережных Челнах, оценивается как средней степени тяжести, он в сознании, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.
По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, ночью 6 октября 32-летняя жительница Набережных Челнов поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Женщина ножом нанесла множественные ранения сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство двух или более малолетних".
Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Ребенок и женщина находятся в сознании. Врачи БСМП провели все необходимые медицинские манипуляции для сохранения их здоровья. В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе ребенка в Детскую республиканскую клиническую больницу", - сообщили в Минздраве Татарстана.
Врач
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