Врачи рассказали о состоянии здоровья ребенка, которого пыталась убить мать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Состояние мальчика, которому мать нанесла несколько ударов ножом после ссоры с супругом в Набережных Челнах, оценивается как средней степени тяжести, он в сознании, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, ночью 6 октября 32-летняя жительница Набережных Челнов поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Женщина ножом нанесла множественные ранения сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство двух или более малолетних".