Восемь пострадавших в ДТП в Нижегородской области остаются в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Восемь пассажиров туристического автобуса, пострадавших в ДТП в Нижегородской области, остаются в больницах, говорить об их выписке пока рано, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области в воскресенье около 9.40. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. Никто не погиб. В автобусе находилось 27 пассажиров и 2 водителя. По данным регионального министерства здравоохранения, в аварии пострадали 20 человек, из них 7 получили травмы средней степени тяжести, 13 – легкой степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

"По состоянию на 8 октября на стационарном лечении остаются 8 пострадавших в аварии с участием туристического автобуса в районе деревни Паново-Осаново Гагинского района. Вопрос о выписке кого-либо из пострадавших пока не поднимается", - заявили в региональном минздраве.