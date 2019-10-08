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РИА Новости

Восемь пострадавших в ДТП в Нижегородской области остаются в больнице

11:04 08.10.2019 (обновлено: 11:17 08.10.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Медсестра. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Восемь пассажиров туристического автобуса, пострадавших в ДТП в Нижегородской области, остаются в больницах, говорить об их выписке пока рано, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области в воскресенье около 9.40. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. Никто не погиб. В автобусе находилось 27 пассажиров и 2 водителя. По данным регионального министерства здравоохранения, в аварии пострадали 20 человек, из них 7 получили травмы средней степени тяжести, 13 – легкой степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Инспектор дорожно-патрульной службы
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"По состоянию на 8 октября на стационарном лечении остаются 8 пострадавших в аварии с участием туристического автобуса в районе деревни Паново-Осаново Гагинского района. Вопрос о выписке кого-либо из пострадавших пока не поднимается", - заявили в региональном минздраве.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли транспортировка госпитализированных туристов в Саратов, в ведомстве заявили, что "в переводе в другие медицинские учреждения, в том числе города Саратова, по медицинским показаниям пациенты не нуждаются". В больницах есть все необходимое для оказания помощи пострадавшим, подчеркнули в минздраве.
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