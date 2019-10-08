Сайт "Российской газеты" недоступен на территории Казахстана

АЛМА-АТА, 8 окт – РИА Новости. Сайт "Российской газеты" недоступен для пользователей на территории Казахстана после вызвавшей в Нур-Султане критику статьи.

Корреспонденты РИА Новости в Алма-Ате и Нур-Султане не смогли открыть сайт газеты при помощи интернет-сервисов различных провайдеров. Загрузить интернет-страницу удалось лишь после включения VPN, имитирующего подключение из-за рубежа. О том, что сайт недоступен на территории республики, свидетельствует и проверка сервисом Kaz Blocking Tracker, который отслеживает доступность сайтов в Казахстане путем отправки парных запросов с казахстанского и заграничного IP.

Главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин сообщил, что не может пока это прокомментировать.

"Я не в курсе этого", - сказал он РИА Новости.

РИА Новости пока не располагает комментариями казахстанских госорганов о том, предпринимались ли ими меры по ограничению доступности сайта на территории страны.

В конце сентября "Российская газета" опубликовала материал о "Деловом завтраке" с главой Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым, который, говоря о расчетах в национальных валютах, высказал мнение, что ЕАБР является "прообразом будущего центрального банка ЕАЭС, только без права денежной эмиссии". Кроме того, отвечая на вопрос о "переходе на единую валюту в ЕАЭС", он из рубля и алтына выбрал российскую валюту.