Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T10:49Z
https://ria.ru/20191008/1559532824.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/97267/51/972675183_0:54:1024:630_1036x0_80_0_0_2ebb8962fc7ce127380b6d4db294884e.jpg
РИА Новости

Сайт "Российской газеты" недоступен на территории Казахстана

10:47 08.10.2019 (обновлено: 10:49 08.10.2019)
724
© Фото : Российская газетаОфис "Российской газеты"
Офис Российской газеты
© Фото : Российская газета
Офис "Российской газеты" . Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 окт – РИА Новости. Сайт "Российской газеты" недоступен для пользователей на территории Казахстана после вызвавшей в Нур-Султане критику статьи.
Корреспонденты РИА Новости в Алма-Ате и Нур-Султане не смогли открыть сайт газеты при помощи интернет-сервисов различных провайдеров. Загрузить интернет-страницу удалось лишь после включения VPN, имитирующего подключение из-за рубежа. О том, что сайт недоступен на территории республики, свидетельствует и проверка сервисом Kaz Blocking Tracker, который отслеживает доступность сайтов в Казахстане путем отправки парных запросов с казахстанского и заграничного IP.
Криптовалюта биткойн. Архивное фото
28 декабря 2017, 16:42РИА Новости
Спорный проект: участники рынка о создании наднациональной криптовалюты
Главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин сообщил, что не может пока это прокомментировать.
"Я не в курсе этого", - сказал он РИА Новости.
РИА Новости пока не располагает комментариями казахстанских госорганов о том, предпринимались ли ими меры по ограничению доступности сайта на территории страны.
В конце сентября "Российская газета" опубликовала материал о "Деловом завтраке" с главой Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым, который, говоря о расчетах в национальных валютах, высказал мнение, что ЕАБР является "прообразом будущего центрального банка ЕАЭС, только без права денежной эмиссии". Кроме того, отвечая на вопрос о "переходе на единую валюту в ЕАЭС", он из рубля и алтына выбрал российскую валюту.
Национальный банк Казахстана и министерство торговли и интеграции республики подвергли критике комментарии о возможном введении единой валюты в ЕАЭС и создании единого центрального банка союза, подчеркнув, что это не предусмотрено договором о союзе.
Государственные флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
6 июля 2017, 15:24РИА Новости
Страны ЕАЭС не будут обсуждать вопрос о единой валюте до 2025 года
2100106
Обсудить 0
Нур-СултанЕвразийский экономический союзРоссийская газетаАндрей БельяниновАлма-АтаКазахстанЭкономика
Рекомендуем
Пекин
Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса
РИА
Новости
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии откроется первый зарубежный офис РФПИ
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Премьер Японии и вице-премьер России обсудили сотрудничество двух стран
Строительство газопровода Северный поток-2
В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти
Лента
новостей
Линии электропередач
SGCC: Китай сохранит импорт электроэнергии из России на нынешнем уровне
Флаги США и Китая
СМИ: китайские власти намерены сузить повестку торговых переговоров с США
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким во время встречи в Багдад. 7 октября 2019
Лавров и глава МИД Ирака обсудили сотрудничество в обороне и энергетике
На Итурупе может появиться новый федеральный заказник
Группа японских туристов планирует в октябре посетить южные Курилы
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран предложил Индии совместно разрабатывать нефтяной участок Farzad-B
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили важность перехода России и Турции на расчеты в нацвалютах
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: разговор Трампа и Эрдогана прошел не так, как ожидалось
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Лента новостейМолния