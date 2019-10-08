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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Амурскую область посетило рекордное число китайских туристов

10:42 08.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЗрители на Международном фестивале дружбы народов России и Китая в Хабаровском крае
Зрители на Международном фестивале дружбы народов России и Китая в Хабаровском крае
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 8 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Количество китайских туристов, посетивших Амурскую область за 9 месяцев 2019 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, до 103 223 человек.
Кроме того, в октябре был зафиксирован пик однодневных поездок. На пункте пропуска 3 октября въездные процедуры оформили 2 269 граждан Китая, это самый высокий показатель за последние 10 лет.
Амурская область входит в число регионов-лидеров по приему туристов из КНР, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Приморскому краю.
Традиционно популярными у китайских туристов остаются экскурсионные маршруты по Благовещенску, посещение села Игнатьево, где находится мастерская амурской майолики, а также села Ивановка, где туристов знакомят с русским бытом и деревенским укладом жизни, - сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.
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Россия-Китай: ГлавноеАмурская область
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