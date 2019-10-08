Амурскую область посетило рекордное число китайских туристов

МОСКВА, 8 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Количество китайских туристов, посетивших Амурскую область за 9 месяцев 2019 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, до 103 223 человек.
Кроме того, в октябре был зафиксирован пик однодневных поездок. На пункте пропуска 3 октября въездные процедуры оформили 2 269 граждан Китая, это самый высокий показатель за последние 10 лет.
Амурская область входит в число регионов-лидеров по приему туристов из КНР, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Приморскому краю.
Традиционно популярными у китайских туристов остаются экскурсионные маршруты по Благовещенску, посещение села Игнатьево, где находится мастерская амурской майолики, а также села Ивановка, где туристов знакомят с русским бытом и деревенским укладом жизни, - сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.