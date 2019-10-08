Амурскую область посетило рекордное число китайских туристов

Зрители на Международном фестивале дружбы народов России и Китая в Хабаровском крае

МОСКВА, 8 окт - . Количество китайских туристов, посетивших Амурскую область за 9 месяцев 2019 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, до 103 223 человек. " Проект "Россия-Китай: главное . Количество китайских туристов, посетивших Амурскую область за 9 месяцев 2019 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, до 103 223 человек.

Кроме того, в октябре был зафиксирован пик однодневных поездок. На пункте пропуска 3 октября въездные процедуры оформили 2 269 граждан Китая, это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Амурская область входит в число регионов-лидеров по приему туристов из КНР, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Приморскому краю.