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РИА Новости

Семилетнего мальчика госпитализировали с отравлением алкоголем под Омском

10:33 08.10.2019
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© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя
© Depositphotos / silian
НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Семилетний мальчик в Омской области попал в больницу с алкогольным отравлением после того, как на стадионе выпил из неизвестной бутылки, сообщает во вторник УМВД по региону.
В полиции пояснили, что 7 октября в дежурную часть отдела МВД по Таврическому району поступило сообщение из больницы о госпитализации семилетнего жителя села Прииртышское с отравлением спиртосодержащей жидкостью.
"Инспектором по делам несовершеннолетних установлено, что мальчик, находясь на стадионе, нашел бутылку со сладкой жидкостью красного цвета и сделал несколько глотков. После этого направился домой: шел шаткой походкой, в связи с чем на него обратили внимание проезжавшие мимо судебные приставы и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
Полицейские сообщили о произошедшем матери мальчика, которая состоит на профилактическом учете как неблагополучный родитель, занимается воспитанием еще четырех несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 17 лет.
Инспектор по делам несовершеннолетних составил в отношении женщины два административных протокола по статьям о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей и нахождении ребенка в состоянии опьянения. Санкциями предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей.
Кроме того, о произошедшем уведомили районное управление образования, Комиссию по делам несовершеннолетних, следователей СК и прокуратуру Таврического района. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.
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