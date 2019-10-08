Семилетнего мальчика госпитализировали с отравлением алкоголем под Омском

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Семилетний мальчик в Омской области попал в больницу с алкогольным отравлением после того, как на стадионе выпил из неизвестной бутылки, сообщает во вторник УМВД по региону.

В полиции пояснили, что 7 октября в дежурную часть отдела МВД по Таврическому району поступило сообщение из больницы о госпитализации семилетнего жителя села Прииртышское с отравлением спиртосодержащей жидкостью.

"Инспектором по делам несовершеннолетних установлено, что мальчик, находясь на стадионе, нашел бутылку со сладкой жидкостью красного цвета и сделал несколько глотков. После этого направился домой: шел шаткой походкой, в связи с чем на него обратили внимание проезжавшие мимо судебные приставы и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили о произошедшем матери мальчика, которая состоит на профилактическом учете как неблагополучный родитель, занимается воспитанием еще четырех несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Инспектор по делам несовершеннолетних составил в отношении женщины два административных протокола по статьям о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей и нахождении ребенка в состоянии опьянения. Санкциями предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей.