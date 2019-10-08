Депутат Рады назвала арест Пашинского политической репрессией

КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз назвала "политической репрессией" решение суда об аресте бывшего депутата Сергея Пашинского.
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
"Решение суда по восстановленному делу Сергея Пашинского не имеет ничего общего с правосудием. Это политические заказные репрессии руками судебной ветви власти", - написала Фриз на своей странице в Facebook.
Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.