Депутат Рады назвала арест Пашинского политической репрессией

"Решение суда по восстановленному делу Сергея Пашинского не имеет ничего общего с правосудием. Это политические заказные репрессии руками судебной ветви власти", - написала Фриз на своей странице в Facebook .

В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.