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РИА Новости

Депутат Рады назвала арест Пашинского политической репрессией

10:02 08.10.2019 (обновлено: 14:34 08.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСергей Пашинский
Сергей Пашинский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Сергей Пашинский . Архивное фото
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз назвала "политической репрессией" решение суда об аресте бывшего депутата Сергея Пашинского.
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

"Решение суда по восстановленному делу Сергея Пашинского не имеет ничего общего с правосудием. Это политические заказные репрессии руками судебной ветви власти", - написала Фриз на своей странице в Facebook.

Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.
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