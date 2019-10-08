Сенатор: Россия против выхода США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия против возможного выхода США из Договора по открытому небу, этот документ необходим всем сторонам, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.

"Если эти сообщения подтвердятся, то Россия, конечно, будет выступать против. Это договор принципиально важен не только для России, он необходим всем сторонам. Его отсутствие может привести к высокому риску конфликтов в небе по недоразумению", - заявил Клинцевич.

Сенатор пояснил, что договор позволяет предупреждать возможные столкновения в воздухе, конфликты и опасные ситуации, которые могут "возникать просто по недоразумению".