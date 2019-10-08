СМИ: разговор Трампа и Эрдогана прошел не так, как ожидалось

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Воскресный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о планируемой Турцией операции на территории Сирии прошел не так, как ожидалось, сообщает телеканал Воскресный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о планируемой Турцией операции на территории Сирии прошел не так, как ожидалось, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

В воскресенье Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не будут находиться в районе проведения этой операции. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков террористической группировки ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома ИГ* Соединенными Штатами.

По информации телеканала, Эрдоган был непреклонен в том, что касается Сирии, и даже предложение Трампа посетить Белый дом было недостаточно, чтобы его удержать.

Трамп заявил Эрдогану, что "умеренное вторжение", такое как расчистка безопасной зоны, было бы приемлемо, но широкомасштабное вмешательство, ведущее к серьезным боевым операциям, - нет, сообщил телеканал. По его данным, Трамп предупредил Эрдогана, что если Турция начнет крупную военную операцию, то США полностью выведут войска из Сирии.

Сразу же после звонка исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни позвонил главе Пентагона Марку Эсперу, чтобы проинформировать его о решении президента, передает телеканал.

"Мы не поддерживаем (турецкую - ред.) операцию никаким образом, все, от президента и далее, работали над созданием безопасной зоны", - заявил NBC высокопоставленный сотрудник госдепартамента.

Поддерживаемые Штатами арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Со своей стороны Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в 2 тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.