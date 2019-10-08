Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

"В отличие от легального, нелегальный рынок такси показывает резкий рост. Его объем в денежном выражении вырос на 35% c 75 миллиардов рублей в 2017 году до 101 миллиарда рублей в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси", - говорится в сообщении центра.

В нем отмечается, что число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на 8% с 467 тысяч в 2017 году и так и не восстановилось в 2019 году, составив 441 тысячу разрешений.

Как показало исследование, доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России. В 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах - более 50% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки.

Авторы исследования отмечают, что также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей.