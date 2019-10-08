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РИА Новости

Следователи заинтересовались открытыми могилами на кладбище Барнаула

08:45 08.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края проверяют информацию о нескольких могилах, которые остались незакопанными на кладбище в барнаульском посёлке Власиха, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.
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"На сайте одного из информационных агентств опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. По данному сообщению организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следствие намерено проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение, на предмет халатности.
Речь идет об информации о якобы открытых могилах, в которых находятся гробы нескольких детей, не имеющих родственников. По данным местных СМИ, видео с открытыми могилами снял и предоставил заведующий кладбищем.
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