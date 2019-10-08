Следователи заинтересовались открытыми могилами на кладбище Барнаула

БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края проверяют информацию о нескольких могилах, которые остались незакопанными на кладбище в барнаульском посёлке Власиха, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

В Башкирии мужчина не поверил в смерть знакомой и раскопал ее могилу

В Башкирии мужчина не поверил в смерть знакомой и раскопал ее могилу

"На сайте одного из информационных агентств опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. По данному сообщению организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.