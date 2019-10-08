Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
"Если вы задумали приобрести товар дистанционно, в первую очередь обратите внимание, что на странице веб-сайта обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, условиях приобретения товара, доставке, сроке годности и гарантийном сроке, а также о порядке оплаты и сроках возврата товара.
В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что покупатель, получив некачественный товар, может отказаться от покупки, а продавец должен вернуть деньги или заменить товар.
"Даже если вы оплатили товар путем перевода средств на счет третьего лица, указанного продавцом, то все равно это не освобождает продавца от обязанности осуществить возврат уплаченной покупателем суммы при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества", - добавили в ведомстве.