Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T07:20Z
https://ria.ru/20191008/1559528537.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:169:1999:1293_1036x0_80_0_0_ed421989d30b679115700618ba5dcbe2.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

07:14 08.10.2019 (обновлено: 07:20 08.10.2019)
735
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.

"Если вы задумали приобрести товар дистанционно, в первую очередь обратите внимание, что на странице веб-сайта обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, условиях приобретения товара, доставке, сроке годности и гарантийном сроке, а также о порядке оплаты и сроках возврата товара.
В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что покупатель, получив некачественный товар, может отказаться от покупки, а продавец должен вернуть деньги или заменить товар.
"Даже если вы оплатили товар путем перевода средств на счет третьего лица, указанного продавцом, то все равно это не освобождает продавца от обязанности осуществить возврат уплаченной покупателем суммы при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества", - добавили в ведомстве.
Покупка в интернете
24 августа, 03:17РИА Новости
Исследование показало, сколько россиян покупают в интернете
1420202
Обсудить 1
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
РИА
Новости
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли
Лента
новостей
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Эксперты увидели в документах Минфина сигнал о повышении налогов в России
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам
Танки турецкой армии
Американские сенаторы пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Центр тестирования трудовых мигрантов
Эксперт: в России зарегистрируют рекордное число мигрантов в 2019 году
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Полк Азов
Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
04:21В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Лента новостейМолния