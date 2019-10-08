Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.

"Если вы задумали приобрести товар дистанционно, в первую очередь обратите внимание, что на странице веб-сайта обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, условиях приобретения товара, доставке, сроке годности и гарантийном сроке, а также о порядке оплаты и сроках возврата товара.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что покупатель, получив некачественный товар, может отказаться от покупки, а продавец должен вернуть деньги или заменить товар.