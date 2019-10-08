В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт - РИА Новости. Мемориальную доску убитому в уличной драке в Хабаровске чемпиону России по пауэрлифтингу Андрею Драчеву установили на школе города Райчихинска Амурской области, где учился спортсмен, сообщает Заксобрание Приамурья.

Драчева убили в ходе уличной драки в августе 2017 года. Преступление, как установил суд, совершено "из хулиганских побуждений". Убийца Анар Аллахверанов приговорен к 18 годам колонии строгого режима и должен будет выплатить родственникам спортсмена более 5 миллионов рублей.

Драчев родился в 1985 году в Хабаровском крае, затем его семья переехала в Райчихинск, памятную доску разместили на здании школы номер 1, здесь Драчев учился.