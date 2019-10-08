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РИА Новости

В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву

07:08 08.10.2019 (обновлено: 07:51 08.10.2019)
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© Фото : РИА "Восток-Медиа — Хабаровск" Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев
© Фото : РИА "Восток-Медиа — Хабаровск"
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт - РИА Новости. Мемориальную доску убитому в уличной драке в Хабаровске чемпиону России по пауэрлифтингу Андрею Драчеву установили на школе города Райчихинска Амурской области, где учился спортсмен, сообщает Заксобрание Приамурья.
Драчева убили в ходе уличной драки в августе 2017 года. Преступление, как установил суд, совершено "из хулиганских побуждений". Убийца Анар Аллахверанов приговорен к 18 годам колонии строгого режима и должен будет выплатить родственникам спортсмена более 5 миллионов рублей.
Драчев родился в 1985 году в Хабаровском крае, затем его семья переехала в Райчихинск, памятную доску разместили на здании школы номер 1, здесь Драчев учился.
"Памятная доска серебряному призеру чемпионатов Европы и мира Андрею Драчеву, который трагически погиб в августе 2017 года в Хабаровске, размещена на здании его родной школы",- сообщает Заксобрание Амурской области.
Анар Аллахверанов в Хабаровском краевом суде. 13 февраля 2018
6 августа, 10:02РСпорт
Экс-полицейскому, не вмешавшемуся в убийство чемпиона, ужесточили приговор
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Андрей ДрачевАмурская областьХабаровскОбщество
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