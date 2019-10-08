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РИА Новости

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

03:27 08.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Максим Блинов
Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму о воссоединении с Россией. В ответ он отказался комментировать эту тему.
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"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс", - объяснил спецпредставитель ОБСЕ.
Спустя какое-то время Сайдик еще раз взял слово, отметив, что присутствующим необходимо помнить, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет - в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".
После этого присутствовавший в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба "выразил недоумение" по поводу позиции спецпредставителя ОБСЕ.
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Популярные комментарии
Хоть один вменяемый человек нашёлся в ОБСЕ который знает историю и четко обозначил свою позицию!!!
8 октября, 05:45
VVitaliyTitov125
4120001
Украина, Казахстан, Эстония, Финляндия, и часть Польши с Варшавой входили в состав Российской империи еще до СССР.
8 октября, 05:56
АААлёна Александрова
3610001
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