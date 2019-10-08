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РИА Новости

Эксперт оценила планы США выйти из Договора по открытому небу

02:39 08.10.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Josh PluegerСамолет наблюдения США OC-135B
Самолет наблюдения США OC-135B
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
Самолет наблюдения США OC-135B. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Возможный выход США из Договора по открытому небу сделает Украину главным проигравшим, заявила старший директор по вопросам политики Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл.
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.
"(Договор) по открытому небу полезен для американской безопасности и безопасности союзников (США). Шаг в сторону выхода из него является дипломатическим эквивалентом выстрела себе в ногу и пощечины нашим союзникам. Администрация (президента США Дональда) Трампа разрушает саму структуру того, что вывело нас из "холодной войны", - написала эксперт у себя в Twitter.
Белл подчеркнула, что Украина пользуется этим договором для "мониторинга военных перемещений России вблизи своих границ". "Возможный выход США практически точно похоронит договор, а Украина станет одним из главных проигравших", - отметила она.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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