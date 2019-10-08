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РИА Новости

Пожар в торговом центре "Бина" в Баку локализовали, есть пострадавшие

02:28 08.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы
БАКУ, 8 окт - РИА Новости. Крупный пожар на территории торгового центра "Бина" в Баку локализован, сообщил замминистра ЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.
В ночь на вторник в торговом центре "Бина" в Баку произошел пожар, огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщало МЧС республики. Ведомство отмечало, что сильный ветер мешает тушению.
"Пожар локализован", - сказал Мирзяев журналистам.
Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили местным СМИ о пострадавших. "Пострадавшие - трое предпринимателей",- приводит слова медиков местное агентство АПА.
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