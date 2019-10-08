Пожар в торговом центре "Бина" в Баку локализовали, есть пострадавшие

БАКУ, 8 окт - РИА Новости. Крупный пожар на территории торгового центра "Бина" в Баку локализован, сообщил замминистра ЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.

В ночь на вторник в торговом центре "Бина" в Баку произошел пожар, огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщало МЧС республики. Ведомство отмечало, что сильный ветер мешает тушению.