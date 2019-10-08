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РИА Новости

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

02:16 08.10.2019 (обновлено: 02:35 08.10.2019)
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CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.
Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу". Он призвал Белый дом воздержаться от этого "опрометчивого действия".
Энгел не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь. При этом он отметил, что данный договор "позволяет США и нашим союзникам и партнерам в Европе следить за военными перемещениями в России".
Конгрессмен выразил мнение, что выход из этого договора приведет к расколу в НАТО. "Насколько мне известно, администрация еще не провела значительных консультаций с нашими партнерами и союзниками по этому вопросу", - заявил он, подчеркнув, что США не должны отказываться от этого "важного инструмента по дальнейшему наблюдению за Россией", - заявил он.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Генерал Джозеф Данфорд
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601201010178
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СШАВ мире
Популярные комментарии
А что им остается? Они проигрывают по всем фронтам. Остадось заниматься шантажом. Я лично совершенно не удивляюсь. Наши отношения со штатами, очень похожи на отношения с Украиной...
8 октября, 04:54
Rog Guka
2011001
США не выполняют этот договор де факто с 2000-го года.
8 октября, 04:00
M1Miron 1
2000110
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