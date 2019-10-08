Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.

Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу". Он призвал Белый дом воздержаться от этого "опрометчивого действия".

Энгел не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь. При этом он отметил, что данный договор "позволяет США и нашим союзникам и партнерам в Европе следить за военными перемещениями в России".

Конгрессмен выразил мнение, что выход из этого договора приведет к расколу в НАТО. "Насколько мне известно, администрация еще не провела значительных консультаций с нашими партнерами и союзниками по этому вопросу", - заявил он, подчеркнув, что США не должны отказываться от этого "важного инструмента по дальнейшему наблюдению за Россией", - заявил он.