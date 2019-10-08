В Баку загорелся торговый центр

БАКУ, 8 окт - РИА Новости. Торговый центр "Бина" горит в Баку, огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, сильный ветер мешает его тушению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Торговый центр расположен в поселке Локбатан Гарадагского района азербайджанской столицы.
"Сильный ветер мешает тушить огонь. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. Огонь распространился на территории 3 тысячи квадратных метров", - сообщили в ведомстве.