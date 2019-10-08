Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии

АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая авиация в понедельник нанесла удар по базе арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке.

"Создание безопасной зоны и мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, это будет способствовать стабильности и спокойствию нашего региона. Генштаб ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах", - добавили в военном ведомстве

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного в ходе операции в Арабской республике.