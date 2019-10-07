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РИА Новости

Дюков: добыча на месторождении Sarqala достигла 35 тысяч баррелей в сутки

11:36 07.10.2019 (обновлено: 11:37 08.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
© РИА Новости / Александр Гальперин
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БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Добыча на иракском месторождении Sarqala (блок Garmian) вышла на показатель 35 тысяч баррелей в сутки, заявил в понедельник генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Что касается месторождения Sarqala в Иракском Курдистане, то мы закончили строительство трех скважин, это высокопродуктивные скважины. Сейчас мы вышли на полку добычи 35 тысяч баррелей в сутки, это достаточно приличный объем", - сказал Дюков журналистам.
Он добавил, что в планах - строительство еще одной скважины.
"Мы планируем как минимум поддерживать добычу на этом уровне. Также во время строительства четвертой скважины мы испытаем другой пласт, если этот пласт подтвердит свою продуктивность, можно будет говорить об увеличении добычи на этом месторождении. Этот проект успешно развивается, мы развиваем нефтяную инфраструктуру, которая будет позволять осуществлять подготовку и транспорт этой нефти", - отметил Дюков.
В Курдском регионе Республики Ирак "Газпром нефть" участвует в реализации проектов Shakal и Garmian.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
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