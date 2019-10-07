Минкомсвязь хочет снизить стартовую цену на торгах на частоты для 5G

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минкомсвязь подготовила проект приказа об изменении методики определения начальной цены на аукционе на частоты для сетей 5G, предполагающего существенное снижение стоимости частот, следует из проекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он разработан в целях достижения показателей, установленных нацпрограммой "Цифровая экономика" по внедрению сетей 5G и стимулирования операторов связи к повышению эффективности использования радиочастотного спектра.

"Проектом приказа предусматривается пересмотр коэффициентов, применяемых при расчете начальной цены предмета аукциона на получение лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра, учитывающий особенности построения сетей связи пятого поколения, которое необходимо для реализации плана развития "Цифровой экономики Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Согласно приведенным данным, применение новой методики позволит снизить начальную цену лота, представляющего собой полосу частот шириной 200 МГц в диапазоне 25,25-27,5 ГГц, в Москве в 6,5 раза – до 66,8 миллиона рублей с 436,9 миллиона рублей (цена по действующей методике). Стартовая цена аналогичного лота в Санкт-Петербурге, благодаря новой методике, может снизится в 3 раза – до 59 миллионов рублей с 179,2 миллиона рублей, в Новосибирске – в 3,6 раза – до 6,85 миллиона рублей с 24,8 миллиона рублей.

Согласно программе "Цифровая экономика РФ", до конца 2019 года необходимо реализовать пилотный проект по созданию сетей 5G в РФ в отдельных отраслях из 5 ключевых отраслей экономики. К концу 2021 года необходимо создать условия и приступить к реализации дорожной карты по внедрению сетей 5G на территории не менее 10 городов с численностью населения более 1 миллиона человек.