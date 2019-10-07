Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T20:54Z
https://ria.ru/20191007/1559524255.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155706/84/1557068455_0:0:3170:1784_1036x0_80_0_0_e70d1b8b1e6f295a5c8f39aa6daa3a4d.jpg
РИА Новости

В России оценили план США по "сдерживанию" в Черном море

20:47 07.10.2019 (обновлено: 20:54 07.10.2019)
13714
© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали опубликованный в США доклад по "сдерживанию" России в Черном море. Парламентарии назвали план Вашингтона неприкрытой агрессией в адрес Москвы и пообещали ответить на любую активность НАТО у российских границ. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Неприкрытая агрессия"

Как заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, предложенная Вашингтоном стратегия по расширению учений НАТО и наращиванию оборонной мощи Украины и Грузии говорит о враждебных намерениях Соединенных Штатов.

"Это абсолютно никакое не сдерживание, а неприкрытая агрессия со стороны США в отношении Российской Федерации", — сказал Шеремет.

По его словам, те страны, которые пойдут на поводу у Вашингтона и развернут на своих территориях ракетные комплексы, будут находиться в потенциальной зоне поражения.
"Это недальновидная позиция тех государств, которые соглашаются на размещение американских военных баз. Россия же будет предпринимать шаги, которые позволят защитить государственные границы и зону национальных интересов", — заявил собеседник агентства.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze — 2019 в Черном море
23 сентября, 12:51РИА Новости
Российский адмирал рассказал, зачем Москва перекрывает районы учений НАТО

"Вскрыть" оборону России не удастся

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин указал на готовность России отразить любое внешнее воздействие в Черноморском регионе.
"Если брать Крым, у нас самодостаточная группировка сил и средств: группировка военно-морского флота, группировка системы ПРО достаточно мощная, бригада Росгвардии охраняет мост через Керченский пролив", — отметил он в комментарии RT.
Как считает депутат, США не в состоянии "вскрыть" оборону России.
Швыткин добавил, что намерение Вашингтона втянуть Киев и Тбилиси в операции НАТО и наращивание военного потенциала стран альянса вызывает недоумение.
Военнослужащий армии США. Архивное фото
3 ноября 2018, 23:05РИА Новости
Генерал НАТО рассказал о трудностях в случае войны с Россией‍Члены НАТО не могут быстро перебрасывать солдат и технику на потенциальный Восточный фронт, рассказал Ян Брукс. По его словам, будет сложно найти дороги, способные выдержать вес военной техники.
"Их усилия не должны быть направлены на сдерживание России, которая никаких действий в этом плане не принимает. (Втягивание Украины и Грузии. — Прим. ред.) больше носит политический характер", — пояснил парламентарий.

"Реакция последует"

Как написал в фейсбуке член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, заявления американской стороны о "сдерживании российской агрессии" призваны манипулировать общественным мнением.
"В реальности же все обстоит с точностью наоборот. <…> Развертывание в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов, предлагаемое экспертами центра (американский правительственный аналитический центр RAND Corporation. — Прим. ред.), по сути означает превращение этих государств в антироссийские кордоны по типу Польши", — считает сенатор.
Клинцевич заметил, что беспрецедентная активность Североатлантического альянса у российских рубежей может принять "новые, очень опасные для Европы в целом формы". Он подчеркнул, что в этом случае реакция на действия НАТО со стороны России "обязательно последует".
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново
3 августа, 22:45РИА Новости
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Парламентарий добавил, что необходимо узнать, как в Румынии и Болгарии относятся к предложению Вашингтона развернуть в этих странах системы ПВО и береговые ракетные комплексы.

Предлог для усиления НАТО

В свою очередь, в Крыму посоветовали Соединенным Штатам для начала подготовить стратегию по сдерживанию НАТО, так как его военные базы "подбираются все ближе" к рубежам России.
Как отметил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, Вашингтону не стоит указывать России, в каких регионах проводить модернизацию вооруженных сил.
"Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей. <…> Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", — отметил он в разговоре с РИА Новости.
Русские идут
Вчера, 16:22РИА Новости
Свистать всех наверх!
По мнению руководителя экспертно-консультационного Совета при главе Республики Крым Сергея Михеева, США используют "сдерживание России" в качестве предлога для наращивания оборонного потенциала НАТО.
"Американцы будут использовать любой повод для усиления своего присутствия", — пояснил он телеканалу "Звезда".

План США

Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation разместил на своем сайте доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе.
Как считают его эксперты, в Румынии и Болгарии необходимо развернуть системы ПВО и ракетные комплексы, чтобы противостоять модернизации российского Черноморского флота и наращиванию сил в Южном военном округе.
Кроме того, в RAND Corporation предлагают расширять учения НАТО и укреплять оборонные потенциалы Украины и Грузии.
Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
17 апреля 2018, 14:39РИА Новости
Россия против НАТО: чье оружие сильнееСравнение "Борея" с "Огайо", Су-27 с F-16, "Ярса" с Minuteman и другой боевой техники из России и стран НАТО — в инфографике ria.ru
1451051811
Обсудить 6
Черное мореСовет Федерации РФГосдума РФНАТОКрымРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
В подобных случаях возникает вопрос - а может пора проводить военные учения совместно с Кубой...
7 октября, 22:32
aalexpan6608
1100000
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
РИА
Новости
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Актриса Деми Мур. 2013 год
Друг Деми Мур рассказал, кто изнасиловал ее в 15 лет
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН обеспокоена невыдачей виз США делегатам из России
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Самолет F-16 ВВС Турции
Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ
Индийские полицейские
В Индии казнят педофила, пять часов насиловавшего двухлетнюю девочку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
Лента новостейМолния