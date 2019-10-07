МИД сожалеет, что Киев продолжает курс по языковой дискриминации

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва в связи со вступлением в силу на Украине закона "Об Образовании" сожалеет, что администрация президента Владимира Зеленского продолжает курс предыдущих властей по языковой дискриминации, заявили в понедельник в МИД РФ.

В комментарии отмечается, что российская сторона обратила внимание на заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык "в соответствии с одиозным законом "Об образовании", вступившем в силу 28 сентября 2017 года".

"Напомним, что Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки. Однако Украина их проигнорировала. Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - заявили в МИД РФ.

В дипведомстве напомнили, что "неоднократно указывали на пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества".