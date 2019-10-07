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РИА Новости

МИД сожалеет, что Киев продолжает курс по языковой дискриминации

20:42 07.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва в связи со вступлением в силу на Украине закона "Об Образовании" сожалеет, что администрация президента Владимира Зеленского продолжает курс предыдущих властей по языковой дискриминации, заявили в понедельник в МИД РФ.
В комментарии отмечается, что российская сторона обратила внимание на заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык "в соответствии с одиозным законом "Об образовании", вступившем в силу 28 сентября 2017 года".
"Напомним, что Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки. Однако Украина их проигнорировала. Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - заявили в МИД РФ.
В дипведомстве напомнили, что "неоднократно указывали на пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества".
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"История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным. Призываем киевские власти на деле защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику. Рассчитываем также, что общеевропейские и международные правозащитные структуры дадут внятную и принципиальную оценку действиям Киева, нарушающим не только положения Конституции страны, но и ее международные обязательства в сфере прав человека и защиты национальных меньшинств", - подчеркнули в МИД РФ.
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