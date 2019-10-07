Экс-замминистра обороны Украины обвинили в крупном хищении, сообщили СМИ

"Седьмого октября вручили (обвинительный акт - ред.)", - заявил источник агентству. По его словам, в ближайшее время дело будет передано в Антикоррупционный суд.

Ранее, по информации агентства, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура изменили подозрение Павловскому в причастности к хищению 149 миллионов гривен (6,06 миллиона долларов) на причастность к хищению 58 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити" и сообщили чиновнику об измененном подозрении.