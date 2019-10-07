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РИА Новости

Экс-замминистра обороны Украины обвинили в крупном хищении, сообщили СМИ

19:52 07.10.2019
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© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому обвинительный акт о причастности к хищению 58 миллионов гривен (2,35 миллиона долларов) при закупке топлива для Минобороны, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Седьмого октября вручили (обвинительный акт - ред.)", - заявил источник агентству. По его словам, в ближайшее время дело будет передано в Антикоррупционный суд.
Ранее, по информации агентства, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура изменили подозрение Павловскому в причастности к хищению 149 миллионов гривен (6,06 миллиона долларов) на причастность к хищению 58 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити" и сообщили чиновнику об измененном подозрении.
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