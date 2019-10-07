В Росгвардии заявили, что задержавшие Устинова омоновцы не нарушали закон

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Росгвардия считает, что ее сотрудники, задержавшие актера Павла Устинова 3 августа на несогласованной акции в центре Москвы, действовали в соответствии с законом, хотя сам Устинов жаловался на побои, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли", - сказал правозащитник.

Тверской суд признал актера Павла Устинова виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать. Позднее Мосгорсуд поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения.