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РИА Новости

В Росгвардии заявили, что задержавшие Устинова омоновцы не нарушали закон

19:48 07.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов у здания Мосгорсуда
Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Росгвардия считает, что ее сотрудники, задержавшие актера Павла Устинова 3 августа на несогласованной акции в центре Москвы, действовали в соответствии с законом, хотя сам Устинов жаловался на побои, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Ранее Мельников обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову и попросил проверить информацию, что Устинова, как заявил сам актер, при задержании сильно избили четыре росгвардейца.
"Я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли", - сказал правозащитник.
Тверской суд признал актера Павла Устинова виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать. Позднее Мосгорсуд поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения.
Актер Павел Устинов
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Дело Павла УстиноваРосгвардияОНКВиктор ЗолотовИван МельниковПроисшествия
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