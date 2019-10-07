Судно Mriya передали агентству по управлению преступными активами

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство о передаче арестованного судна Mriya Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, которое решит его судьбу, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры так называемой автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ).

Ранее украинская прокуратура сообщила, что правоохранители в Херсоне проводят обыски на судне. В ведомстве утверждают, что в июне 2015 года это же судно, но под названием Vilga, якобы поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в город Севастополь. Позже Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию и наложил арест на танкер Mriya. В конце сентября ведомство предъявило подозрение капитану судна Mriya в незаконном въезде на территорию Украины с целью нанесения вреда государству.