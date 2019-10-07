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РИА Новости

Судно Mriya передали агентству по управлению преступными активами

19:39 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство о передаче арестованного судна Mriya Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, которое решит его судьбу, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры так называемой автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ).
Ранее украинская прокуратура сообщила, что правоохранители в Херсоне проводят обыски на судне. В ведомстве утверждают, что в июне 2015 года это же судно, но под названием Vilga, якобы поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в город Севастополь. Позже Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию и наложил арест на танкер Mriya. В конце сентября ведомство предъявило подозрение капитану судна Mriya в незаконном въезде на территорию Украины с целью нанесения вреда государству.
"Сегодня, 7 октября 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов автономии о передаче арестованного судна VILGA (сейчас MRIYA) Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - сообщила пресс-служба в Telegram.
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