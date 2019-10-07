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РИА Новости

Зеленский поручил упростить переход через КПП в Донбассе

19:33 07.10.2019 (обновлено: 19:35 07.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить въезд граждан и процесс перевозки товаров через линию разграничения в Донбассе. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.
"Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры по <...> проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий", — говорится в документе.
В указе речь идет в контрольно-пропускном пункте в районе Станица Луганская. Он является единственным на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Генштабу Вооруженных сил Украины президент поручил отремонтировать мост и контрольный пункт в Станице Луганская. Кроме того, в документе содержится распоряжение разработать нормы обустройства и функционирования других КПП. В частности, требуется составить план ремонта дорог, сделать удобные переходы для инвалидов и маломобильных граждан, организовать пункты медицинской помощи.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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