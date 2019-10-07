"Оппозиционная платформа" призвала власти Украины пресекать ксенофобию

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала власти Украины отреагировать на призывы львовского журналиста Олега Радыка к расправе над жителями Донбасса, а также пресекать любые проявления ксенофобии.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что львовский журналист Олег Радык, ведущий программы "Большие переговоры" на канале "Первый западный" призвал избивать жителей Донбасса, если они не будут отвечать "Героям слава" на лозунг украинских националистов "Слава Украине", по его мнению, нужно закрыть в регионе все вузы и не платить пенсии, пропускать жителей неподконтрольных Киеву частей Донбасса через фильтрационные лагеря, которые должны быть оборудованы в шахтах.

"Украина начала путь к миру, но осколки "партии войны" и их информационные рупоры продолжают сеять ненависть и разжигают вражду в украинском обществе. Призывы к физической расправе, пыткам и унижениям жителей Донбасса, которые прозвучали от Олега Радыка, ведущего программы "Большие переговоры", должны получить немедленную реакцию правоохранительных органов. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти жестко пресекать ксенофобию, способствовать гражданскому диалогу и примирению в стране", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в понедельник.

В политсиле считают, что призывы журналиста подпадают под статью "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".