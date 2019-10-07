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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" призвала власти Украины пресекать ксенофобию

18:28 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала власти Украины отреагировать на призывы львовского журналиста Олега Радыка к расправе над жителями Донбасса, а также пресекать любые проявления ксенофобии.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что львовский журналист Олег Радык, ведущий программы "Большие переговоры" на канале "Первый западный" призвал избивать жителей Донбасса, если они не будут отвечать "Героям слава" на лозунг украинских националистов "Слава Украине", по его мнению, нужно закрыть в регионе все вузы и не платить пенсии, пропускать жителей неподконтрольных Киеву частей Донбасса через фильтрационные лагеря, которые должны быть оборудованы в шахтах.
"Украина начала путь к миру, но осколки "партии войны" и их информационные рупоры продолжают сеять ненависть и разжигают вражду в украинском обществе. Призывы к физической расправе, пыткам и унижениям жителей Донбасса, которые прозвучали от Олега Радыка, ведущего программы "Большие переговоры", должны получить немедленную реакцию правоохранительных органов. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти жестко пресекать ксенофобию, способствовать гражданскому диалогу и примирению в стране", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в понедельник.
В политсиле считают, что призывы журналиста подпадают под статью "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".
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"Оппозиционная платформа – За жизнь" обращается в правоохранительные органы с требованием немедленно дать правовую оценку высказываниям этого пропагандиста", - отмечается в заявлении.
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