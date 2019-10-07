В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП

МАХАЧКАЛА, 7 окт - РИА Новости. Два сотрудника полиции погибли в ДТП в результате опрокидывания автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Отмечается, что находившийся в отпуске полицейский не справился с управлением личной машины.
"На 863-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два сотрудника полиции. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте 31-летний водитель и его 25-летний пассажир", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Отмечается, что погибшие были сотрудниками полиции ОМВД России по прикаспийскому городу Избербаш.
"По данному факту руководством министерства внутренних дел по республике Дагестан назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.