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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть представила инновационные разработки предприятий в Брно

18:16 07.10.2019
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© Администрация Ленинградской областиМашиностроительная выставка в Брно, Чехия
Машиностроительная выставка в Брно, Чехия
© Администрация Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Делегация Ленинградской области представила инновационные разработки региональных предприятий на машиностроительной выставке в Чехии, сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, 61-ая международная машиностроительная выставка MSV-2019, собравшая более 1,5 тысяч экспонатов из 30 стран, проходит в индустриальной столице Чехии, в городе Брно и продлится до 11 октября.
"На стендах области представлены все ключевые направления в сфере машиностроения и электроэнергетики: обработка поверхностей, гальваническое и литейное производство, контрольное оборудование, гидравлика, пневматика, автоматика и многое другое. Достижения ленинградских товаропроизводителей демонстрируются на коллективном стенде региона, организатором которого впервые выступил Центр развития промышленности Ленинградской области. Свою продукцию на стенде разместили предприятия из Киришей, Гатчины и Всеволожского района", - отметил представитель пресс-службы обламинистрации.
Он добавил, что все выставочные образцы - собственные инновационные разработки компаний. ООО "Ростин" демонстрирует всесезонный плавающий мотобуксировщик, чья уникальная конструкция позволяет преодолевать бездорожье, заснеженные участки и водные преграды в любых погодных и природных условиях. ООО "Химмет" представляет аморфную фибру для армирования бетона и композитных материалов. ООО "РусКомПолимер" (торговая марка Vatex) – гальваническое оборудование. ООО "НПО Нординвест" привез в Брно светодиодные светильники и системы для зданий и сооружений.
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"Продвижение экспортно-ориентированных компаний на зарубежные рынки, организация участия бизнеса региона в выставках и бизнес-миссиях проводится за счет бюджетных средств в рамках мероприятий Национального проекта "Международная кооперация и экспорт",- подытожил он.
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