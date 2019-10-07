Ленобласть представила инновационные разработки предприятий в Брно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Делегация Ленинградской области представила инновационные разработки региональных предприятий на машиностроительной выставке в Чехии, сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, 61-ая международная машиностроительная выставка MSV-2019, собравшая более 1,5 тысяч экспонатов из 30 стран, проходит в индустриальной столице Чехии, в городе Брно и продлится до 11 октября.

"На стендах области представлены все ключевые направления в сфере машиностроения и электроэнергетики: обработка поверхностей, гальваническое и литейное производство, контрольное оборудование, гидравлика, пневматика, автоматика и многое другое. Достижения ленинградских товаропроизводителей демонстрируются на коллективном стенде региона, организатором которого впервые выступил Центр развития промышленности Ленинградской области. Свою продукцию на стенде разместили предприятия из Киришей, Гатчины и Всеволожского района", - отметил представитель пресс-службы обламинистрации.

Он добавил, что все выставочные образцы - собственные инновационные разработки компаний. ООО "Ростин" демонстрирует всесезонный плавающий мотобуксировщик, чья уникальная конструкция позволяет преодолевать бездорожье, заснеженные участки и водные преграды в любых погодных и природных условиях. ООО "Химмет" представляет аморфную фибру для армирования бетона и композитных материалов. ООО "РусКомПолимер" (торговая марка Vatex) – гальваническое оборудование. ООО "НПО Нординвест" привез в Брно светодиодные светильники и системы для зданий и сооружений.