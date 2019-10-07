Глава Минэнерго США заявил, что консультировал "Нафтогаз" по просьбе Киева

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что предоставил властям Украины список кандидатов в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" по просьбе самого Киева.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники написало, что Перри настаивал на том, чтобы "Нафтогаз" расширил совет директоров, включив в него американцев. Среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора из штата Техас - родного для Перри.
"Это полностью выдуманная история, мягко выражаясь… Мы давали рекомендации по просьбе правительства Украины и мы продолжим это делать", - приводит агентство Рейтер слова Перри, который находится с визитом в Вильнюсе.
Ранее Перри опроверг сообщения СМИ о своем уходе в отставку в следующем месяце.