Глава Минэнерго США заявил, что консультировал "Нафтогаз" по просьбе Киева

Ранее издание Politico со ссылкой на источники написало, что Перри настаивал на том, чтобы "Нафтогаз" расширил совет директоров, включив в него американцев. Среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора из штата Техас - родного для Перри.