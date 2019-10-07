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РИА Новости

Глава Минэнерго США заявил, что консультировал "Нафтогаз" по просьбе Киева

18:16 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018
Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что предоставил властям Украины список кандидатов в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" по просьбе самого Киева.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники написало, что Перри настаивал на том, чтобы "Нафтогаз" расширил совет директоров, включив в него американцев. Среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора из штата Техас - родного для Перри.
"Это полностью выдуманная история, мягко выражаясь… Мы давали рекомендации по просьбе правительства Украины и мы продолжим это делать", - приводит агентство Рейтер слова Перри, который находится с визитом в Вильнюсе.
Ранее Перри опроверг сообщения СМИ о своем уходе в отставку в следующем месяце.
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
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