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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявления Киева о непризнании выборов в Донбассе

17:51 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Заявление представителей Киева о возможном непризнании итогов выборов в Донбассе противоречит логике, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.
Ранее депутат пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа", глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение даст шанс начать диалог с новоизбранными местными властями.
"По меньшей мере странным выглядит то, как в одном интервью украинского депутата Верховной рады сочетаются планы не выполнять минские соглашения с объяснениями, почему их выполнять Украине все-таки придется. Невольно складывается ощущение, что у новых киевских парламентариев проблемы с логикой переходят всякие пределы", - сказал РИА Новости Скороходов.
Он отметил, что после подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу, представители Киева заявляют, что "выполнение минских соглашений вызывает у Украины серьезные трудности и, возможно, они не будут их выполнять".
"После таких заявлений невольно задаешься вопросом – подпись представителей Украины под международными документами вообще чего-то стоит? Невозможно воспринимать всерьез новых киевских политиков, которые сегодня договариваются на международном уровне об одном, а спустя несколько дней заявляют противоположное", - добавил Скороходов.
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