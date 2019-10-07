В ДНР прокомментировали заявления Киева о непризнании выборов в Донбассе

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Заявление представителей Киева о возможном непризнании итогов выборов в Донбассе противоречит логике, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.

Ранее депутат пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа", глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение даст шанс начать диалог с новоизбранными местными властями.

"По меньшей мере странным выглядит то, как в одном интервью украинского депутата Верховной рады сочетаются планы не выполнять минские соглашения с объяснениями, почему их выполнять Украине все-таки придется. Невольно складывается ощущение, что у новых киевских парламентариев проблемы с логикой переходят всякие пределы", - сказал РИА Новости Скороходов.

Он отметил, что после подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу, представители Киева заявляют, что "выполнение минских соглашений вызывает у Украины серьезные трудности и, возможно, они не будут их выполнять".