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РИА Новости

Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области

17:42 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае
Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. На конец июля потери составляли около 40 тысяч пчелосемей, чуть менее 1,5% их общего количества в России, заявлял вице-премьер Алексей Гордеев.
Прокуратура в связи с массовой гибелью пчел в Тульской области начала проверку соблюдения сельхозпроизводителями законодательства при применении пестицидов.
"Установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства сельхозпроизводители не оповещали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием применяемого ядохимиката, места, времени, способа проведения обработки, указания времени изоляции пчел", - говорится в сообщении.
Также прокуратура выяснила, что к обработке полей привлекались "лица, не прошедшие обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами", а на границах обрабатываемых площадей не были выставлены знаки безопасности с информацией о мерах предосторожности и сроках обработки.
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"Нарушения при обработке сельхозугодий выявлены Алексинским межрайонным прокурором в ООО "Тесницкое", прокурором Воловского района в ООО "Воловосельхозтехника" и ООО "Красное знамя", Богородицкой межрайонной прокуратурой в ООО "Курск АгроАктив", прокурором Каменского района в ООО "Молчановское", Тульским природоохранным прокурором в ООО "Победитель" (Киреевский район)", - сообщает надзорное ведомство.
Как отмечает прокуратура, в адрес руководителей эти предприятий "внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных нарушений".
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МинсельхозпчелыАлексей ГордеевТульская областьПроисшествия
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