Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области

ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. На конец июля потери составляли около 40 тысяч пчелосемей, чуть менее 1,5% их общего количества в России, заявлял вице-премьер Алексей Гордеев.

Прокуратура в связи с массовой гибелью пчел в Тульской области начала проверку соблюдения сельхозпроизводителями законодательства при применении пестицидов.

"Установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства сельхозпроизводители не оповещали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием применяемого ядохимиката, места, времени, способа проведения обработки, указания времени изоляции пчел", - говорится в сообщении.

Также прокуратура выяснила, что к обработке полей привлекались "лица, не прошедшие обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами", а на границах обрабатываемых площадей не были выставлены знаки безопасности с информацией о мерах предосторожности и сроках обработки.

"Нарушения при обработке сельхозугодий выявлены Алексинским межрайонным прокурором в ООО "Тесницкое", прокурором Воловского района в ООО "Воловосельхозтехника" и ООО "Красное знамя", Богородицкой межрайонной прокуратурой в ООО "Курск АгроАктив", прокурором Каменского района в ООО "Молчановское", Тульским природоохранным прокурором в ООО "Победитель" (Киреевский район)", - сообщает надзорное ведомство.