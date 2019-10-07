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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал отчет об исполнении бюджета за 2018 год

17:38 07.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа парламентских слушаниях на тему: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 4 октября 2019
На парламентских слушаниях на тему: О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 4 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бюджетный комитет Совета Федерации на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", ожидается, что 9 октября документ на пленарном заседании представят сенаторам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит - 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя.
Инфляция в 2018 году составила 4,3%, а ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено законом о бюджете. Главным результатом экономической политики в 2018 году названо исполнение всех принятых государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения национальных проектов, направленных на достижение целей, поставленных в указе президента РФ.
В заключении комитета Совета Федерации отмечается, что исполнение бюджета по расходам выявило наличие резервов повышения эффективности. В частности, объемы средств, которые не используются в течение года, продолжают оставаться существенными. По мнению сенаторов, "целесообразно пересмотреть подход к организации работы с государственными программами РФ, предусмотрев более интенсивную работу с их паспортами в течение года".
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С учетом предоставленной финансовой поддержки бюджетам регионов в 2018 году их консолидированные бюджеты впервые за 10 лет были исполнены с профицитом в сумме 510,3 миллиарда рублей. Доходы 18 субъектов РФ более чем на 40 % сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. Из них у 9 регионов доля безвозмездных поступлений составляет свыше 60%.
Несмотря на сокращение на 4,7 % объема государственного долга регионов он оставался значительным и составил 2 триллиона 206,3 миллиарда рублей.
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Антон СилуановАлексей КудринСовет Федерации РФРоссияЭкономика
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