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РИА Новости
Ленинградская область

Часть студентов Ленобласти получили право льготного проезда в Петербурге

17:26 07.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкВалидатор для оплаты проезда
Валидатор для оплаты проезда
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. В Ленинградской области вступили в силу изменения в Социальный кодекс, предусматривающие право льготного проезда для студентов, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель пресс- службы обладминистрации.
По его словам, льготный проезд предоставляется студентам, если доход каждого члена их семьи в месяц не превышает 40% среднего дохода, установленного в Ленинградской области.
"Для подтверждения права на льготный проезд можно обращаться в филиалы Центра социальной защиты населения по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие состав семьи и доходы за последние шесть календарных месяцев", - отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что при этом студенту, уже получившему государственную социальную помощь, предоставление документов, подтверждающих состав семьи и сведения о доходах, не требуется. В случае подтверждения права на льготный проезд, студенту выдается единый социальный проездной билет, который необходимо будет активировать в пунктах оформления билетов, расположенных в почтовых отделениях Ленинградской области с оплатой стоимости в 400 рублей. Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц на одного человека.
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