Часть студентов Ленобласти получили право льготного проезда в Петербурге

"Для подтверждения права на льготный проезд можно обращаться в филиалы Центра социальной защиты населения по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие состав семьи и доходы за последние шесть календарных месяцев", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что при этом студенту, уже получившему государственную социальную помощь, предоставление документов, подтверждающих состав семьи и сведения о доходах, не требуется. В случае подтверждения права на льготный проезд, студенту выдается единый социальный проездной билет, который необходимо будет активировать в пунктах оформления билетов, расположенных в почтовых отделениях Ленинградской области с оплатой стоимости в 400 рублей. Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц на одного человека.