Власти Ленобласти потратят 336 млн рублей на реновацию детсадов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт -РИА Новости. Власти Ленинградской области направят 336 миллионов рублей на реализацию новой программы обновления дошкольных учреждений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соответствующая статья расходов была впервые заложена в бюджет Ленинградской области на 2020-2022 годы, который планируется внести на рассмотрение в Законодательное собрание региона 18 октября.

Обновление дошкольных образовательных учреждений позволит сделать условия для пребывания и обучения детей значительно более комфортными. В некоторых районах области за счет расширения помещений для групп появятся новые места, что частично сократит очередь в детские сады, пояснил собеседник агентства.

"Решение о реновации детских садов было принято после успешной реализации программы реновации школ. Благодаря этой программе многие школы области не только преобразились с эстетической точки зрения, но и получили новое учебное оборудование. Сегодня важно понимать, что от того, в каких условиях занимаются и проводят день наши дети, зависит их стремление к получению новых знаний", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя нововведение.

В пресс-службе напомнили, что программа реновации в школах Ленинградской области реализуется с 2015 года. За пять лет из средств областного бюджета было потрачено 2,2 миллиарда рублей, программой реновации были охвачены 47 школ. В 2019 году реновация затронула 16 общеобразовательных школ в 13-ти муниципальных образованиях Ленинградской области. Общий объем финансирования в 2019 году составляет 863,9 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета – 775,1 миллиона рублей, софинансирование муниципальных образований – 88,8 миллиона рублей.