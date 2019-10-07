Москвичка объяснила причины подачи иска из-за системы распознавания лиц

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК о судебном иске с призывом признать незаконными действия столичных властей из-за использования технологий распознавания лиц в городской системы видеонаблюдения.
Москвичка заявила, что подала обращение в Савеловский суд 3 октября. Ответчиками по иску указаны МВД, Роскомнадзор и департамент информационных технологий Москвы.
Женщина считает, что использование камер не регулируется законодательством и противоречит положениям Конституции о запрете на вмешательство личную жизнь, а также закону о защите персональных данных.
"Мы не в курсе, у кого есть доступ к этим базам. Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам. Мы не знаем, кто они", — заявила Попова телеканалу.
Комментируя подачу иска, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос будет решать суд.