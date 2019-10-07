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РИА Новости

Москвичка объяснила причины подачи иска из-за системы распознавания лиц

17:23 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовКамеры видеонаблюдения Москвы подключили к единой системе обработки данных
Камеры видеонаблюдения Москвы подключили к единой системе обработки данных
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК о судебном иске с призывом признать незаконными действия столичных властей из-за использования технологий распознавания лиц в городской системы видеонаблюдения.
Москвичка заявила, что подала обращение в Савеловский суд 3 октября. Ответчиками по иску указаны МВД, Роскомнадзор и департамент информационных технологий Москвы.
Женщина считает, что использование камер не регулируется законодательством и противоречит положениям Конституции о запрете на вмешательство личную жизнь, а также закону о защите персональных данных.

"Мы не в курсе, у кого есть доступ к этим базам. Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам. Мы не знаем, кто они", — заявила Попова телеканалу.

Комментируя подачу иска, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос будет решать суд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:12РИА Новости
В Кремле прокомментировали иск москвички из-за системы распознавания лиц
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Департамент информационных технологий г. МосквыРоскомнадзорМВД РФОбщество
Популярные комментарии
Как же они любят притягивать за уши «во всем мире…»! А уровень зарплат и пенсий они не хотят притянуть как «во всем мире»???
7 октября, 18:11
APAristarh Panteleich
31001021
Когда кого-то обворуют. Близкому нанесут тяжкие побои. Народ сразу бежит в полицию. Рассказывает где камеры висят. Требуют просмотреть, найти преступника. Сам был свидетелем, как потерпевший требовал изъятия видеозаписей в торговом центре, где у него украли документы и деньги. А если ничего не украли или украли давно, то хрен с этими камерами. Зачем они меня записывают? Я такого права не давал. Какая короткая память... Никому твое лицо не нужно. Записей Террабайты. А вот если потребуется для расследования - то пострадавшие будут МОЛИТЬ БОГА чтобы записи были, и были качественными. У тетки свои резоны подавать в суд. Прославится хочет. Или на криминал работает. Я вот за то, чтобы камер было много и они снимали качественно. Чтобы преступники ходили по Москве в масках. А честные люди камер не боялись. Полиции легче будет ловить людей в масках))))
7 октября, 18:44
Андрей Филонов
23300117
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