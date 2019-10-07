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РИА Новости

В Петербурге выявили дизентерию у девяти воспитанников детского сада

17:11 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Кишечная инфекция выявлена в детском саду №145 Адмиралтейского района Петербурга, диагноз "дизентерия" установлен у девяти воспитанников и одного воспитателя, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
"В период с 25 сентября по 7 октября зарегистрировано 11 случаев кишечных инфекций, в том числе 9 случаев - среди воспитанников и два случая - среди сотрудников детского сада. Управлением санитарно-эпидемиологическое расследование начато незамедлительно 27 сентября. На 7 октября диагноз дизентерии установлен у 9 воспитанников и одного воспитателя детского сада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое детей были доставлены в Детскую городскую больницу № 5 имени Н.Ф. Филатова, один взрослый - в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. По данным на 7 октября, в стационаре находятся двое заболевших.
Ведомство отмечает, что при расследовании в детском саду выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции в группах, правил мытья посуды. Также выявлено, что в пищеблоке детского сада отсутствует необходимое технологическое и моечное оборудование, нарушаются условия хранения овощной продукции и яиц, производственный инвентарь и оборудование используются не по назначению, не созданы условия для личной гигиены персонала.
Детский сад
4 октября, 08:14РИА Новости
Один из детских садов Приамурья закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
В детском саду организована дезинфекция, проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока и персонала детского сада.
Новых случаев кишечной инфекции в детском саду не зарегистрировано, отмечает управление.
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РоспотребнадзорСанкт-ПетербургПроисшествия
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