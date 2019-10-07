В Петербурге выявили дизентерию у девяти воспитанников детского сада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Кишечная инфекция выявлена в детском саду №145 Адмиралтейского района Петербурга, диагноз "дизентерия" установлен у девяти воспитанников и одного воспитателя, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

"В период с 25 сентября по 7 октября зарегистрировано 11 случаев кишечных инфекций, в том числе 9 случаев - среди воспитанников и два случая - среди сотрудников детского сада. Управлением санитарно-эпидемиологическое расследование начато незамедлительно 27 сентября. На 7 октября диагноз дизентерии установлен у 9 воспитанников и одного воспитателя детского сада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое детей были доставлены в Детскую городскую больницу № 5 имени Н.Ф. Филатова, один взрослый - в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. По данным на 7 октября, в стационаре находятся двое заболевших.

Ведомство отмечает, что при расследовании в детском саду выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции в группах, правил мытья посуды. Также выявлено, что в пищеблоке детского сада отсутствует необходимое технологическое и моечное оборудование, нарушаются условия хранения овощной продукции и яиц, производственный инвентарь и оборудование используются не по назначению, не созданы условия для личной гигиены персонала.

В детском саду организована дезинфекция, проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока и персонала детского сада.