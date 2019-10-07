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РИА Новости

Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб

16:49 07.10.2019 (обновлено: 17:20 07.10.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
ВОРОНЕЖ, 7 окт — РИА Новости. Пожилого ученого Владимира Буравцева, который в Калужской области ушел в лес и пропал без вести, нашли мертвым, сообщил сайт поискового движения "Лиза Алерт".
Семидесятичетырехлетний мужчина пропал 3 октября в районе деревни Косичино Кировского района области.
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Гибель ученого РИА Новости подтвердили в управлении МВД по региону.
"Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти устанавливается", — сказал представитель полиции.
Он добавил, что мужчина пропал, уйдя за грибами.
По информации издания "Комсомольская правда – Калуга", у Буравцева было слабое сердце.
Как сообщили в Институте химической физики имени Н. Н. Семенова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.
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Российская академия наукКалугаВоронежКировский районПроисшествия
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