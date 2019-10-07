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РИА Новости

Число отравившихся на свадьбе на юго-западе Украины возросло до 129

16:39 07.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области Украины возросло до 129, госпитализированы 73 человека, сообщила в понедельник пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава.
Ранее 72 человека были госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы 29-30 сентября в ресторане "Оскар" в Черновицкой области. В областном управлении Госслужбы по ЧС сообщали, что в больницах оставались 52 человека, из них 12 детей.
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"Всего заболевших 129 человек, из них 36 детей. Из числа заболевших всего госпитализированы 73 человека, из них 19 детей", - сообщили в лабораторном центре.
Остальные больные получают лечение амбулаторно, ведется медицинское наблюдение. "По результатам обследования клинического материала от 20 больных выделена Salmonella enteritidis (возбудитель сальмонеллеза - ред.)", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в пищевых продуктах, которые использовались для приготовления блюд в ресторане, обнаружены другие патогенные и условно-патогенные бактерии.
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