Число отравившихся на свадьбе на юго-западе Украины возросло до 129

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области Украины возросло до 129, госпитализированы 73 человека, сообщила в понедельник пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава.

Ранее 72 человека были госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы 29-30 сентября в ресторане "Оскар" в Черновицкой области. В областном управлении Госслужбы по ЧС сообщали, что в больницах оставались 52 человека, из них 12 детей.

"Всего заболевших 129 человек, из них 36 детей. Из числа заболевших всего госпитализированы 73 человека, из них 19 детей", - сообщили в лабораторном центре.

Остальные больные получают лечение амбулаторно, ведется медицинское наблюдение. "По результатам обследования клинического материала от 20 больных выделена Salmonella enteritidis (возбудитель сальмонеллеза - ред.)", - отметили в пресс-службе.