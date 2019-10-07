Иркутская полиция начала проверку после пожара в машине ППС с задержанными

ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Иркутске разбираются в обстоятельствах пожара в служебном автомобиле патрульно-постовой службы, где находились двое задержанных. По версии полиции, молодые люди специально подожгли машину, сами задержанные это отрицают.
Представитель ГУМВД региона сообщил в понедельник журналистам, что в Октябрьском районе Иркутска 18 сентября работники одной из торговых точек передали сотрудникам патрульно-постовой службы двоих посетителей, которые, по их словам, вели себя неадекватно и подозревались в краже. Для выяснения обстоятельств произошедшего полицейские повезли задержанных в отделение.
"Находясь в салоне автотранспорта, молодые люди совершили умышленный поджог машины", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские извлекли их из автомобиля и оказали первую помощь.
Ведомство сообщает, что по результатам медицинского освидетельствования у одного из пострадавших установлено состояние наркотического опьянения. Освидетельствование второго участника происшествия находится в производстве медиков.
"ГУМВД региона в настоящее время проводит по данному факту служебную проверку. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах поджога служебного автомобиля и получении ожогов молодыми людьми", - говорится в сообщении.
В воскресенье на YouTube появилось видео, где один из задержанных рассказывает, что они не поджигали машину. "В отсеке для заключенных было абсолютно темно, мой друг нашел зажигалку под лавочкой, и когда у меня упал телефон, он чиркнул зажигалкой - все вспыхнуло", - говорит он.
Молодые люди, обоим еще нет 18 лет, также рассказали, что их якобы заставляли дать показания, будто они умышленно подожгли автомобиль. Оба получили ожоги, одного госпитализировали. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего родители молодых людей обратились к детскому омбудсмену по Иркутской области, в Следственный комитет и ГУМВД по Иркутской области.
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