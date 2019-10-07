Иркутская полиция начала проверку после пожара в машине ППС с задержанными

ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Иркутске разбираются в обстоятельствах пожара в служебном автомобиле патрульно-постовой службы, где находились двое задержанных. По версии полиции, молодые люди специально подожгли машину, сами задержанные это отрицают.

Представитель ГУМВД региона сообщил в понедельник журналистам, что в Октябрьском районе Иркутска 18 сентября работники одной из торговых точек передали сотрудникам патрульно-постовой службы двоих посетителей, которые, по их словам, вели себя неадекватно и подозревались в краже. Для выяснения обстоятельств произошедшего полицейские повезли задержанных в отделение.

"Находясь в салоне автотранспорта, молодые люди совершили умышленный поджог машины", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские извлекли их из автомобиля и оказали первую помощь.

Ведомство сообщает, что по результатам медицинского освидетельствования у одного из пострадавших установлено состояние наркотического опьянения. Освидетельствование второго участника происшествия находится в производстве медиков.

"ГУМВД региона в настоящее время проводит по данному факту служебную проверку. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах поджога служебного автомобиля и получении ожогов молодыми людьми", - говорится в сообщении.

В воскресенье на YouTube появилось видео, где один из задержанных рассказывает, что они не поджигали машину. "В отсеке для заключенных было абсолютно темно, мой друг нашел зажигалку под лавочкой, и когда у меня упал телефон, он чиркнул зажигалкой - все вспыхнуло", - говорит он.