Вероятный преемник Могерини назвал приоритеты на посту главы дипломатии ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал в понедельник среди своих приоритетов поддержку Украины и перезагрузку отношений с США.
Глава МИД Испании Боррель проходит слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.
"Позвольте с самого начала заявить о моем намерении заниматься процессами реформ и интеграции в регионе Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать наше сотрудничество с США, перезапустить наши трансатлантические отношения", - заявил он в комитете.
Среди других приоритетов он назвал также развитие партнерских отношений с Азией и Африкой.
Новый глава европейской дипломатии должен приступить к исполнению обязанностей с 1 ноября после утверждения в ЕП.