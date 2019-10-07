Вероятный преемник Могерини назвал приоритеты на посту главы дипломатии ЕС

"Позвольте с самого начала заявить о моем намерении заниматься процессами реформ и интеграции в регионе Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать наше сотрудничество с США, перезапустить наши трансатлантические отношения", - заявил он в комитете.