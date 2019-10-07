Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T16:13Z
https://ria.ru/20191007/1559515079.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Вероятный преемник Могерини назвал приоритеты на посту главы дипломатии ЕС

16:13 07.10.2019
393
© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал в понедельник среди своих приоритетов поддержку Украины и перезагрузку отношений с США.
Глава МИД Испании Боррель проходит слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.
"Позвольте с самого начала заявить о моем намерении заниматься процессами реформ и интеграции в регионе Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать наше сотрудничество с США, перезапустить наши трансатлантические отношения", - заявил он в комитете.
Среди других приоритетов он назвал также развитие партнерских отношений с Азией и Африкой.
Новый глава европейской дипломатии должен приступить к исполнению обязанностей с 1 ноября после утверждения в ЕП.
Мужчина с флагами Ирана
30 сентября, 18:23РИА Новости
Советник Могерини заявил об ответственности Евросоюза перед Ираном
1100211
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЕвропарламентЖозеп БоррельФедерика МогериниЕврокомиссияЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сенатор США Линдси Грэм
Сенатор пригрозил опротестовать решение Трампа об отводе войск в Сирии
РИА
Новости
Каски рабочих
В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
База международной коалиции под руководством США в сирийской провинции Эль-Хасака
США пора выйти из "бесконечных войн", заявил Трамп
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Вероятный преемник Могерини выступил за сохранение санкций против России
Лента
новостей
Юрий Бойко
В Харькове вандалы разрисовали фасад здания, где находится приемная Бойко
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
Сотрудники полиции в Лондоне
Экоактивисты блокируют центр Лондона, задержаны 135 человек
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
Победительница конкурса Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова
Жительница Таллина получила титул "Миссис Европа 2019"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Ирака Бархам Салех во время встречи в Багдаде
Лавров встретился в Багдаде с президентом Ирака
Концепт высокоскоростного поезда для России
В РЖД рассказали о четырех вариантах трассы ВСМ Москва-Петербург
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Лента новостейМолния