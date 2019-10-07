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РИА Новости

В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате

15:54 07.10.2019 (обновлено: 20:13 07.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Горняки шахты "Горная" в Луганской области Украины отказались спускаться в забой из-за долгов по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее Волынец сообщал, что долг по зарплате украинским шахтерам с 1 октября составит 49,4 миллиона долларов.
"Сегодня утром горняки шахты "Горная" госпредприятия "Первомайскуголь" Луганской области отказались спускаться в забой. Они написали заявления и передали администрации предприятия, в которых отметили, что уже не в силах - ни физических, ни моральных - работать на пустой желудок… Горняки предупредили, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Участники акции протеста шахтеров
12 августа, 09:42РИА Новости
Шахтеры на Украине перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату
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Ситуация на УкраинеМихаил ВолынецЛуганская областьУкраинаВ мире
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