В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Горняки шахты "Горная" в Луганской области Украины отказались спускаться в забой из-за долгов по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее Волынец сообщал, что долг по зарплате украинским шахтерам с 1 октября составит 49,4 миллиона долларов.