На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки, сообщает СУСК РФ по региону.
"По предварительным данным, 4 октября 2019 года подозреваемый, находясь в одной из квартир на улице Еременко в Ростове-на-Дону… нанес своей 21-летней знакомой удары кухонным топориком и ножом… С целью скрыть совершенное преступление, он поджег квартиру", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователем в суд направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу.