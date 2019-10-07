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РИА Новости

На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки

15:53 07.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки, сообщает СУСК РФ по региону.
"По предварительным данным, 4 октября 2019 года подозреваемый, находясь в одной из квартир на улице Еременко в Ростове-на-Дону… нанес своей 21-летней знакомой удары кухонным топориком и ножом… С целью скрыть совершенное преступление, он поджег квартиру", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователем в суд направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу.
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Следственный комитет РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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