На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки

"По предварительным данным, 4 октября 2019 года подозреваемый, находясь в одной из квартир на улице Еременко в Ростове-на-Дону… нанес своей 21-летней знакомой удары кухонным топориком и ножом… С целью скрыть совершенное преступление, он поджег квартиру", - говорится в сообщении.