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РИА Новости

Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок

15:52 07.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Руководителю прокопьевского филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области дали 8,5 лет колонии и крупный штраф за 71 эпизод взятки или подлога при оформлении справок об инвалидности, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что суд применил к осужденной отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста (до 2028 года).
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"Судом установлено, что подсудимая с июля 2016 по февраль 2018 года получала взятки за незаконное установление и продление инвалидности и выдачу подложных документов освидетельствования граждан. На основании данных документов начислялись и выплачивались государственные пенсии по инвалидности. Некоторые преступления совершены в группе со знакомым врачом медико-социальной экспертизы", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как отмечает СУ СК по Кемеровской области, в отношении врача также завели уголовное дело. "Сумма вознаграждения составляла от 25 до 80 тысяч рублей… В ходе предварительного следствия установлено, что с августа 2016-го по февраль 2018 года к обвиняемой обратились 34 местных жителя, в результате чего она получила порядка 1 миллиона 750 тысяч рублей", - говорится в сообщении СУ СК.
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По данным прокуратуры, 39-летняя подсудимая полностью признала вину в получении взяток и многочисленных служебных подлогах.
"Приговором Центрального районного суда города Прокопьевска её признали виновной в совершении 35 преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), в совершении 11 преступлений, предусмотренных пунктом "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), в совершении 25 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - информирует надзорное ведомство.
Добавляется, что женщине дали 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до 2028 года, оштрафовали на 4 миллиона рублей и на 9 лет лишили права заниматься врачебной деятельностью в области медико-социальной экспертизы.
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