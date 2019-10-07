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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда

15:44 07.10.2019 (обновлено: 16:28 07.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 7 окт - РИА Новости. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") полностью сохранит свои богослужебные и пастырские особенности, традиции епархиального и приходского управления, а также будет обладать финансовой автономией, сообщил на брифинге председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Священный Синод Русской православной церкви в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре, рассмотрев обращение приходов архиепископии, принял их в состав Московского патриархата.
"За годы существования, естественно, в архиепископии сложилась своя традиция, которая касается богослужебной, пастырской деятельности, календарная традиция - и вот все это учитывается в данном решении, и все традиции архиепископии, которые важны для ее пастырей, для ее прихожан сохраняются", - сказал Легойда.
Также он процитировал отрывок из постановления Синода, по которому "архиепископия сохраняет финансовую автономию и управляет своим движимым и недвижимым имуществом в рамках действующей юридической формы существования и в соответствии с законодательством стран, на территории которых она действует".
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В целом, представитель РПЦ охарактеризовал постановление Синода относительно архиепископии как историческое решение, которое, "с одной стороны, прекращает церковное разделение оказавшихся за рубежом приходов Русской православной церкви, а с другой, присоединяет к Московскому патриархату интереснейшую традицию архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".
"В современной архиепископии находятся далеко не только потомки русских эмигрантов, но и французы, и голландцы, и бельгийцы. То есть те люди, которые благодаря миссионерской и просветительской деятельности русских пастырей, оказавшихся за рубежом, пришли в архиепископию. Это не только восстановление исторического единства, но это и результат пастырских усилий наших священников и мирян в Западной Европе", - отметил Легойда.
В конце сентября в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и сам глава архиепископии Иоанн (Реннето).
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Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария - архиепископ Владимир и епископ Иоанн - обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с Русской православной церковью, и соответствующее прошение в том же году было удовлетворено Синодом РПЦ. Однако уже в 1946 году, после кончины митрополита Евлогия, значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.
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27 ноября 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. 14 сентября этого года архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию, направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания архиепископии большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии", которая работала на протяжении 2019 года. В том же письме архиепископ Иоанн попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, "в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".
Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.
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14 сентября, 17:45Религия и мировоззрение
Легойда: воссоединение с "Русским экзархатом" - это историческое событие
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Религия и мировоззрениеВозвращение Архиепископии Западной Европы в РПЦСергиев ПосадСвященный Синод РПЦНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРоссияОбщество
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